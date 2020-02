"Superó a Kanela": participante de "A Todo o Nada" nunca entendió las instrucciones del juego

Un divertido momento fue el que se vivió el pasado lunes en el programa A Todo o Nada, de TVN, cuando uno de los participantes fracasó en una prueba luego de varios intentos por entender las instrucciones. El hecho ocurrió durante el juego "¿Dónde está Gustavo?", cuyo desafío era identificar dónde se encontraba el animador en una fotografía.

El encargado de completar la misión fue el colombiano Wilington Segura, quien debía entregar las coordenadas del personaje en la imagen, considerando las letras y números presentes en pantalla. "Mostrar la imagen ¡Desde ahora ya! Vamos Wilington", comentó el animador Gustavo Huerta.

Sin embargo, el participante no logró entender las instrucciones. "Me la tiraron larga, ¿me la pueden decir otra vez?", preguntó el joven, recibiendo una negativa por parte del animador. "No se puede. Juégatela con letra y número", dijo este, a la espera de una respuesta.

"8", dijo el concursante. "¿Y qué letra?", preguntó Gustavo Huerta, a lo que Wilington contestó: "7". "No, letra", lo corrigió el animador. Sin embargo, el participante lo intentó nuevamente diciendo "6". "No, no, letra. Puede ser a, c, d, e…", volvió a decir el animador, agregando que podía ser cualquier letra de la "a" a la "f".

"Dime una letra de esas", continuó Gustavo Huerta, pero Wilington no entendió. "¿Algún nombre?", preguntó el joven. "No, tienen que ser letras, para saber la coordenada de la imagen", explicó el animador. "¿Ángulo?", dijo el participante, siendo descalificado del concurso.

El momento no pasó inadvertido por los televidentes, quienes rápidamente se volcaron a Twitter para comentar la situación. Incluso, muchos recordaron la participación del vocalista de Noche de Brujas, Kanela, en el programa Pasapalabra, cuando no pudo deletrear correctamente la palabra "Paloma".

