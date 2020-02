Este vestido con corsé de Kylie Jenner era tan rígido que no la dejaba ni sentarse

Kylie Jenner asistió al after party de los Oscar 2020 organizado por la revista Vanity Fair, donde se reunieron casi todas las estrellas de Hollywood.

La billonaria de 22 años llegó a la fiesta con un extravagante vestido Ralph & Russo con un riguroso corsé que acentuaba su cintura y con el que lució una silueta envidiable. Pero había un problema: no se podía sentar.

Así mismo lo confesó ella en Instagram: “Realmente no me podía sentar con este vestido pero valió la pena”.

La mamá de Stormi se mostró en el asiento de su limusina sentada en una posición incómoda, precisamente porque el vestido era tan rígido que no se lo permitía.

Lo mismo le ocurrió a su hermana mayor, Kim Kardashian, quien compartió un video de sí misma prácticamente acostada en su carro por temor a que se le fuera a romper el vestido por lo ajustado que era.

