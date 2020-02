"The chilean Kardashians": Helhue Sukni la rompe con fotografía en bikini junto a sus hijas

Durante las últimas semanas, Helhue Sukni ha disfrutado de sus vacaciones recorriendo distintas zonas del país. A fines de enero, la abogada compartió un registro tomando sol en Reñaca, en la Región de Valparaíso. La fotografía generó preocupación debido a su aspecto extremadamente bronceado.

Sin embargo, su viaje no terminó ahí, ya que posteriormente se trasladó hasta Pucón, en la Región de la Araucanía, en donde se encuentra acompañada de sus hijas. Así lo dejó ver en una reciente publicación, en la que aparece posando en bikini junto a sus tres retoñas.

"Con lo mejor que me ha dado la vida, Pucón 2020", puso junto al registro, que acumuló una serie de halagos por parte de sus seguidores, quienes además de destacar la belleza del grupo, aseguraron que es afortunada de tener un grupo como ese. "Compañeras y amigas para toda la vida", señaló una persona.

También hubo quienes compararon al cuarteto con conocidos conjuntos, como "Los 4 fantásticos". Otros, incluso señalaron que eran la versión chilena de las Kardashian, familia conocida por su reality show Keeping up with the Kardashians, en el que aparecen figuras como Kim Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner. "Hermosas todas", "Todas tienen tu sonrisa. Bellas las cuatro", y "Guapísimas", fueron otros de los comentarios.

