¿Quién es la "misteriosa" mujer que acompañó a Brad Pitt a la ceremonias de los Oscar?

Brad Pitt tuvo a una compañera muy especial en la ceremonia en la que recibió su primera estatuilla dorada como actor por su papel en Once Upon A Time In Hollywood. Tras varias semanas en las que se especuló sobre quién tendría el gran honor de acompañar a la estrella de cine a la gala de la Academia de Hollywood, finalmente anoche se resolvió el misterio. Pitt estaba solo cuando llegó a la alfombra roja con un traje de terciopelo de la casa italiana Brioni, y luego se encontró con esta misteriosa mujer, que estuvo con él en todo momento. La mujer que estuvo con él en la premiación fue la persona que estuvo a su lado desde sus inicios y lo acompañó durante toda su carrera: Cynthia Pett-Dante, manager del actor desde 1988.