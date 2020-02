Roxana Muñoz muestra los terribles resultados de fallido procedimiento en su rostro: "Fui engañada"

A través de redes sociales, Roxana Muñoz mostró los resultados de un fallido procedimiento estético que se realizó en los labios hace 15 años. La modelo compartió varias fotografías enseñando cómo quedó tras la operación en la que fue inyectada con biopolímero en lugar de ácido hialurónico.

Se trata de una sustancia sintética, compuesta por silicona líquida y otros químicos no son compatibles con el cuerpo, que suele ser utilizada en procedimientos estéticos debido a su bajo costo. Es un componente altamente agresivo que no puede ser reabsorbido por el organismo, como ocurre con el ácido hialurónico. Puede tener consecuencias negativas para quien lo utiliza, las que van desde inflamaciones a heridas abiertas.

"Así me encuentro hoy después de la operación. Hace 15 años me llevó una amiga a un centro de estética que ella frecuentaba, nos dijeron que era ácido hialurónico y que a partir de los 6 meses se iba. Yo quise probar y me lo hice", contó Roxana Muñoz, indicando que en un comienzo, todo parecía bien.

"Pasaron 6 meses, años y nunca se nos fue. No era ácido hialurónico, sino más bien Biopolímero. Los labios se deformaron y recién después de años me los pude operar", agregó, indicando que una amiga suya también se vio afectada por la inyección de biopolímeros.

"Fui engañada y lo peor es que mi amiga cayó en manos de un cirujano farsante que le puso esta misma sustancia en los pechos, se ha sometido a muchas operaciones y aún no logra recuperar el busto", explicó. "Yo gracias a Dios estoy bien de la operación y recuperándome bien. Pero mi amiga y otros casos que conozco no corrieron con la misma suerte. Cuídense por favor esta es mi experiencia lo comparto con sinceridad y amor", advirtió.

