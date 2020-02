Renée Zellweger dijo que este segundo Oscar lo recibió de una "manera diferente" al primero

La noche del domingo 9 de febrero, significó el regreso de Renée Zellweger al olimpo de las estrellas de cine, cuando ganó su segundo Oscar, esta vez como Mejor actriz principal por su papel en 'Judy'.

La actriz, quien tenía seis años desaparecida de las películas, en un proceso de auto descubrimiento y descanso, regresó a lo grande.

En declaraciones a la revista People detrás del escenario, Zellweger admitió que se sentía "más presente" por su victoria actual, apreciando el logro de una "manera diferente".

"Creo que estaba tan ocupada que en realidad no estaba en ese momento", dijo sobre su victoria de 2004. “Creo que acababa de volar a casa de algo para Bridget Jones dos o algo así. Es diferente, diferentes perspectivas. Estoy un poco más presente ahora. Creo que el tiempo libre y el tiempo intermedio me han ayudado a apreciarlo de una manera diferente".

Su papel en 'Judy' le permitió ganarse de nuevo el cariño del público "Simplemente lo veo de una manera diferente, lo que representa es un poco diferente", continuó Zellweger. "Y, obviamente, esto no es en última instancia, ya sabes, se trata de querer contar esa historia y celebrar a Judy Garland y arrojar luz sobre, quizás, los matices de las circunstancias de su vida, que la gente descarta como trágico. Y, ya sabes, la oportunidad de contar una historia que desafía esa narrativa y dice: 'Oh, no, no, no, no, no puedes saber cuán extraordinaria es una persona hasta que sepas con qué luchan y qué superan. Y, para mí, eso, ya sabes, eso es lo que es".

