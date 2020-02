“Realmente felicidades”: El elogio de la agrupación BTS al director de Parasite

View this post on Instagram

매니저님! 기쁜 소식이 있어요😊 BTS WORLD가 @GooglePlay의 #GooglePlayBestOf 2019 Users’ Choice🏆 후보로 선정됐어요🎉🎉 ⠀ 지금 바로 확인해볼까요?💜 ⠀ [투표 기간] 11/11~11/25 ⠀ [투표 링크] ▶https://bit.ly/2K7qqh2 ⠀ ※후보로 선정되지 않은 일부 마켓에서는 투표 아이콘이 노출되지 않아요 ⠀ ⠀ ⠀ 經紀人!有個好消息要告訴你😊 ⠀ BTS WORLD被選為 @GooglePlay的 #GooglePlayBestOf 2019 Users’ Choice🏆 候選人了🎉🎉 ⠀ 現在就去看看吧?💜 ⠀ [投票期間] 11/11~11/25 ⠀ [投票link] ▶https://bit.ly/2K7qqh2 ⠀ ※沒有被選為候選人的部分market中不會顯示投票圖示 ⠀ ⠀ ⠀ Manager! Ada kabar gembira😊 ⠀ BTS WORLD masuk nominasi #GooglePlayBestOf 2019 Users’ Choice🏆 @GooglePlay🎉🎉 ⠀ ⠀ Ayo lihat! 💜 ⠀ Waktu Vote: 11~25 Nov ⠀ Link: ▶https://bit.ly/2K7qqh2 ⠀ ※Ikon vote hanya muncul di store yang masuk nominasi