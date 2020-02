"Quien te ama no te mata": María José Quintanilla comparte potente mensaje sobre la violencia contra la mujer

A poco tiempo de que se realice una nueva conmemoración del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, María José Quintanilla aprovechó su popularidad en redes sociales para compartir un potente mensaje sobre la violencia contra la mujer.

La cantante y panelista del Mucho Gusto publicó una fotografía con su rostro lleno de colores, la que acompañó con unas palabras enfocadas en la lucha de las mujeres contra la violencia machista. En este contexto, recordó que el amor tiene muchos tonos, pero ninguno debe quedar marcado en forma de agresión.

"Que nadie te quite tus colores, no importa lo que pase. Luchemos por ellas, por cada una que hoy no puede contar su historia, por cada una que hoy está siendo recordada por quien sí la quiso. Por todas esas historias de amor que perdieron su color cuando la violencia se hizo protagonista. Por sus familias, por tus hijas, hermanas, sobrinas, primas, madres, abuelas, y por las que ya no están y por sus familias", puso.

Finalmente, hizo un llamado a no guardar silencio ni tener vergüenza, aludiendo a las víctimas que no denuncian ni piden ayuda por temor. "Para que nunca se nos olvide que el amor tiene colores, y muchos, pero estos no pueden quedar marcados en tu cuerpo. Apoyémonos, no nos juzguemos, no nos critiquemos. Abracémonos con profunda sororidad y dejemos de guardar silencio y tener vergüenza, porque vamos a estar y permanecer unidas. Porque quien te ama no te mata, no te hiere , ni maltrata", cerró.

La publicación superó los 60 mil me gusta a horas de ser compartida. Además, acumuló cientos de mensajes de agradecimiento y felicitaciones por el importante mensaje que entregó. "Gracias… Se necesita fortaleza. Bendiciones a todas las que han podido enfrentar a su agresor. Mucho amor", comentó una persona.

