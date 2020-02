5 momentos en los que Joaquin Phoenix ha demostrado que tiene un corazón de oro

Joaquin Phoenix hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Actor por su papel en Joker. El actor consiguió que La Academia premiara su transformación tras una cosecha de premios que lo anotaban como uno de los favoritos para llevarse la estatuilla dorada.

En su discurso, Phoenix consolidó lo que venía diciendo en otras premiaciones. Habló de su activismo en pro de los animales y el medio ambiente, defendió los derechos de los animales, incluyó a las minorías al señalar que: "estamos luchando por hablar de la injusticia. Estamos hablando de la lucha contra la creencia de que una nación, una gente, una raza, un género o una especie tiene el derecho a dominar controlar o usar y explotar a otra de manera impune".

"Creo que nos hemos desconectado del mundo natural y muchos somos culpables de una visión egocéntrica del mundo, pensar que somos el centro del universo. Vamos al mundo natural y lo devastamos", expresó.

Vocero para PETA

Joaquin es activista en pro de los derechos de los animales. Ha participado en campañas para PETA que buscan transmitir que todos los seres vivos somos iguales.

"Soy vegano desde los tres años. A esa edad mis hermanos y yo vimos cómo mataban a peces de una forma muy violenta y agresiva. Era evidente que no queríamos formar parte de eso, no queríamos apoyarlo. Para mí es obvio. No quiero causar dolor a otro ser vivo empático. No quiero quitarles sus bebés. No quiero obligarlos a estar encerrados y cebados solo para ser sacrificados. Es absurdo y bárbaro. No entiendo cómo podemos ser testigos de ello sin que nos afecte. Así que para mí es y siempre ha sido mi vida", expresó en una entrevista a Brut.

Activista por el cambio climático

No sólo cree en el trato respetuoso para los animales y el veganismo, Phoenix también ha sido uno de los artistas que más ha hablado sobre la lucha por crear conciencia sobre el cambio climático. A través de diferentes organizaciones ha dado discursos, mismos que lo han llevado ante las autoridades estadounidenses.

Even the Joker believes in climate change! Joaquin Phoenix calls out the meat and dairy industry for being the 3rd leading cause of the climate crisis #FireDrillFriday pic.twitter.com/NpxdC7aU38 — Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) January 10, 2020

Lucha contra las adicciones

En el discurso de aceptación del Oscar, Phoenix agradeció a La Academia haberle dado una segunda oportunidad, luego de que es bien sabido, el también protagonista de Hollywood lucha por recuperarse de su adicción al alcohol. En una entrevista a The New York Times, reconoció tener problemas con las bebidas alcohólicas. “Yo me veía como un hedonista, era un actor en Hollywood que quería pasar un buen rato. Pero estaba siendo un idiota, yendo por ahí, bebiendo, tratando de joder a la gente y entrando en clubs estúpidos”, expresó.

Por fortuna, lleva varios años sobrio, luchando día a día por no recaer en el mundo de excesos que en el pasado le costó la vida a su hermano.

Siempre sencillo

Una de las cosas que Joaquin Phoenix siempre predica es llevar una vida tranquila, alejada de lujos o de los reflectores de las cámaras. Ayer, después de la entrega del Oscar lo vimos convivir con su novia, con quien mantiene una relación desde hace varios años, misma que se mantiene discreta, así como él.

¿A dónde irías tú a festejar después de ganar un Oscar? Phoenix hizo lo propio con una hamburguesa vegana ❤🍔 ¡Escúchanos en Sopitas X Aire Libre en el 105.3FM! Posted by Sopitas on Monday, February 10, 2020

