Se supone que en los Oscar es donde las estrellas muestran lo mejor que les ofrecen las casas de moda y sus estilistas. Este año, muchas quisieron salir del paso y ponerse lo más "creativo" para salir del paso. Y se notó. Fotos: Las peor vestidas de los premios Oscar 2020

Estos son los atuendos que debieron pensarse un poquito mejor.

Gal Gadot

Arriba es noir, abajo, fiesta de quince años.

Margot Robbie

Un vestido sin sentido: ¿para qué esos enormes lazos en los brazos y la piedra? Es lo más desaliñado que se le ha visto en años.

Saoirse Ronan

Es como si su vestido lo hubiera hecho un estudiante novato de diseño comprando telas improvisadas y pegando lo mejor que se le ocurría.

Penélope Cruz

Para ser Chanel, esto parece el vestido que la tía modista latina le hacía a una chica "darks" en su primera fiesta de 15 o prom en los dosmiles.

Salma Hayek

Se disfrazó de una de las musas de Hércules, de Disney.

Maya Rudolph

Parece salida de Soul Train o Boogie Nights, la película setentera donde Mark Walhberg actuaba como floreciente actor porno. Toda la estética disco ahí.

Sandra Oh

Se pierde en ese vestido. Muchas flores, muchos moños, un color apabullante. El vestido se la lleva.

Greta Gerwig

El color es precioso. Lástima el estilismo, ese collar sobrante, ese labial chocante y un peinado que no termina de convencer. El escote parece querer achicarla a la fuerza y el material del vestido tampoco convence.

Olivia Colman

La idea del vestido está genial, pero es mucha recarga de material y de recursos para un solo look.

Caitriona Balfe

Un vestido que cuenta dos historias que se chocan de manera burda. Arriba pussy bow, abajo corte sirena. ¿Cuál es la intención?

Laura Dern

¿Pero qué pasó? Iba con unos estilismos deslumbrante para sacar un vestido que no se sabe qué historia cuenta. Entre lencería y años 90, pero más un pastiche que una fusión.

Sigourney Weaver

Es una mujer demasiado elegante e imponente como para ponerle un vestido así, con un material así, con pésimo fitting y una silueta repetida hasta la saciedad. Ahí se pifió Dior.

America Ferrera

Se ve divina embarazada. El problema: esa vincha tipo Woodstock arruina un hermoso vestido que tenía potencial de contar otra historia.

Blac Chyna

Sigue siendo too much en todo. Arriba es años 20, abajo es años 80 tipo Versace. Uno no sabe a dónde mirar.

Yousra

Parece un cosplay temático de la civilización egipcia.

Aurora

Esto daba pero en los Grammys. Tiene un aire de cosplay del videojuego de Zelda que no se acaba de entender. Sin embargo, hay que alabarle la originalidad.