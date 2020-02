El análisis de Ernesto Belloni tras fallida rutina en Iquique: "esto lo vengo haciendo hace años y está súper probado"

Semanas complicadas han vivido algunos humoristas como el Huaso Filomeno y Óscar Gangas en festivales regionales, quienes han sido pifiados y criticados por sus rutinas bajo el contexto del descontento ciudadano tras el estallido social del 18 de octubre.

El último en ser víctima de la ira popular fue Ernesto Belloni, quien se subió al escenario del Festival de Iquique con una rutina donde representaba a un traductor de lengua de señas, explicando detalles de la vida de "El Puma" Rodríguez, donde también realizó gestos obscenos.

El humorista, en conversación con el matinal Bienvenidos de Canal 13, señaló que no estaba de acuerdo con quienes aseguran que "no están los momentos para reírse. Yo no estoy de acuerdo con eso porque igual debe haber momentos de distensión, de reírse, de pasarlo bien. Esto no significa que tú tienes que dejar de actuar o de pensar. La gente está reaccionado, antes estaba más calladita. Yo noté que, aquí, en Iquique, antes de salir había una reprobación que yo estuviera ahí".

De hecho, relata cómo fueron los minutos previos a su show en el certamen, "yo estaba en una escalera, al costado del escenario, y se sentía el ‘que se vaya’, ‘que se vaya’. Antes. Cuando caché, apuré, apuré", continuó Belloni.

Además, Belloni afirmó que las razones del fracaso de su rutina en el Festival de Iquique se debían a que era un evento masivo y gratuito: "es muy difícil coordinar a un público masivo donde no se cobra entrada, donde no hay control". De hecho, Belloni estuvo sólo 15 minutos arriba del escenario.

El comediante agregó que tomó la decisión de finalizar la rutina porque "vi que no había vuelta, ya no era cosa de una mala rutina. Lo que yo hice ahí son cosas que vengo haciendo hace muchos años y que están super probadas. Entonces cuento corto, hubo puro rechazo y ahí había algo más".

