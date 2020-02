Jennifer Lopez presumió sus curvas en un atrevido bikini y maxi botas en nuevo video musical

View this post on Instagram

Oh ssshhhiiiit.. This song just got way better and hotter! 🎶🔥🔥🔥 It drops TONIGHT!!! 💜💙💜💙💜💙 #JenniferLopez #BlackEyedPeas #JBalvin #RitmoRemix #NewMusicAlert #NewMusic #BadBoys #badboysforlife #jlodancers #jlo #hotmusic