Thalía deslumbra con un vestido rojo brillante y un cinturón de serpiente con piedras de cristales

View this post on Instagram

SOUND ON 🔊 ¿Listos para @PremioLoNuestro? ¡Feliz feliz feliz feliz de ser su anfitriona esa noche! 😘 Nos vemos el Jueves, 20 de febrero a las 7pm Hora Este/6c por @Univision. ✨✨✨ Ready for #PremioLoNuestro? Happy because I will be hosting the awards show that night!!! 😁 See you on Thursday, February 20th at 7pm EST/6c on #Univision!!!!