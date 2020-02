Michelle Salas conmueve con un emotivo homenaje a su madre por su cumpleaños

View this post on Instagram

Hoy cumple la madre de las madres 🌹Me faltan palabras para agradecerte tanto mi Mushi. Gracias por estar ahí para nosotras incondicionalmente, por darnos lo mejor de ti, por hacernos siempre tan felices y por inculcarnos los valores y la importancia de una familia✨Somos demasiado afortunadas de tenerte en nuestras vidas mamita! Hoy te celebramos, por muchos muchos años más juntas. Así, siempre así… ❤️