Ken Humano se coloca implantes de senos y los presume con un atrevido escote

View this post on Instagram

(ARRASTA) @rodrigoalvesuk 👏👏 Via: QUEM ACONTECE / Desde que assumiu a sua transexualidade publicamente, Roddy – que ficou conhecida internacionalmente como Ken Humano – tem comemorado as suas mudanças para ficar cada vez mais feminina. Em bate-papo com a Quem, a apresentadora brasileira, que mora há anos na Europa, contou que está muito satisfeita com seus novos seios. "É uma maravilha ter seios. Perdi tempo nos últimos trinta e seis anos", contou, bem-humorada. Apesar de já aparentar físico mais feminino, já que colocou 825 ml de próteses de silicone nos seios, Roddy considera que ainda possui um longo caminho até se sentir completa. "Estou muito feliz. Mas me sentindo trinta por cento mulher, não estou cem por cento, ainda", explicou. Poucos dias após a sua cirurgia, Roddy compartilhou com Quem algumas fotos exclusivas do dia em que colocou as próteses. ______________________ SIGA – @centralizei_ ✔️