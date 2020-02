Ingrid Cruz comparte fotografía junto a su hija y le envía mensaje "a todos los jotes"

Con casi un millón de seguidores en Instagram, Ingrid Cruz da prueba de su gran popularidad en la red social, en la que constantemente comparte registros de su vida laboral y personal.

En más de una ocasión, la actriz ha publicado fotografías junto a su hija Emilia, quien actualmente tiene 13 años de edad. La joven ha sorprendido por el gran parecido con su madre, el que ha sido destacado por los seguidores de la artista en cada una de sus apariciones.

Recientemente, Ingrid Cruz volvió a posar junto a la adolescente en el salón del famoso estilista Jean Bohus. Madre e hija tuvieron una tarde de peluquería y así lo mostraron en la plataforma, en donde la actriz sorprendió con un curioso llamado. Y es que, al parecer, no son pocos los que han intentado seguir a la menor de edad en la plataforma, por lo que su madre lanzó una advertencia.

"Na que hacer. Creció mi guagua… Ya me pasó. Gracias @jeanbohus por cuidarnos nuestro pelito!!! Además de mino, eres seco!!! Y mi chancha, además de ser hermosa por dentro y por fuera, eres mi mejor partner de la vida. Te amo mi Emilia", puso, antes de dirigirse a un grupo específico. "Pd: a todos los jotes que le están mandando a mi hija solicitudes… Tiene su ig privado y no sigue a nadie que no conozca, así que no insista", señaló tajantemente.

