"Sabía dar besos": Chino Ríos confiesa haber besado a un hombre en adelanto de "Podemos Hablar"

Luego que se confirmara el receso de Podemos Hablar, para darle paso a un nuevo día de emisión de Pasapalabra, Chilevisión promocionó el nuevo capítulo del programa de conversación, el que estará marcado por las revelaciones del Chino Ríos.

El deportista habló de su carrera en el tenis, señalando que no era feliz mientras se desempeñaba en la actividad. También se refirió a sus relaciones anteriores, aludiendo a sus matrimonios con Kenita Larraín y Giuliana Sotela. "Si me pongo a pensar, me he casado con cada loca", dijo sobre este tema.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando participó en la sección "Punto de Encuentro", en la que dio un paso al frente cuando preguntaron por aquellas personas que hubieran besado a alguien del mismo sexo. Chino Ríos reconoció haber tenido un acercamiento con un hombre, de quien aseguró que "sabía dar besos".

Además, reconoció haber sido infiel en varias ocasiones. No obstante, evitó entregar detalles sobre la relación en la que ocurrió. El programa contará con la participación de seis invitados, entre los que figura el ex tenista, Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia, Solange Lackington, Francini Amaral, Flavia Medina y Rodrigo Wainraihgt.

Si bien ya se emitió la promoción del capítulo, aún se desconoce la fecha en que será emitido. Al parecer, podría ocurrir en marzo, cuando se estrene la nueva temporada del espacio de conversación animado por Julián Elfenbein.

