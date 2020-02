"Bailando por un sueño": Yamila Reyna y Felipe Contreras se suman al estelar de Canal 13

Continúa cerrándose la lista de los 18 participantes que formarán parte del estelar “Bailando por un sueño” de Canal 13, que debutará en marzo con la conducción de Martín Cárcamo. Es así comos dos actores, una argentina y un chileno, vienen a engrosar la lista de “soñadores” que competirán en representación de una causa social. Se trata de Yamila Reyna y Felipe Contreras.

La trasandina, que ha desarrollado su carrera en Chile como actriz y comediante, se confiesa orgullosa de haber recibido la invitación de la producción. “Hace 13 años que vengo esperando esta oportunidad, así es que estoy feliz, pospuse absolutamente todos mis proyectos personales, mis show de standup, los puse en pausa porque quiero dar un 100%”, comenta.

A su vez, Contreras comenta lo que significa para él incorporarse al espacio. “Para mí, ya bailar es un desafío, no es como bailar en la casa, acá usas técnicas que conllevan más preparación y además hay una exigencia corporal, física, bien importante, yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo para poder lograrlo”, cuenta.

Sobre este punto, ambos coinciden en que ya comenzaron con un proceso de preparación para la competencia. En el caso de Yamila, ella tomó clases particulares, se inscribió en una academia y además está entrenando con un personal trainer. “Es un desafío personal, estoy alimentándome bien, como nunca en mi vida, se acabaron los carretes, se acabó el copete, se acabó todo. Tengo una vida ordenada, me porto súper bien, lo máximo que me puedo tomar es una copa de champaña al mes, yo tomaba todos los días, quiero ver resultados pronto y estar liviana para mi bailarín”, dice, agregando que “yo soy un mastodonte, entonces no soy una Gala que pesa 20 kilos y mide 1.60, soy grande y peso harto, así que estoy trabajando para estar liviana”.

De hecho, la argentina confiesa que está con una complicación de salud, pero que optó por ingresar al programa y posponer una cirugía. “Tengo un problema de salud en las mamas y lo pospuse por el ‘Bailando’, espero que todo salga bien y no corra riesgos, pero hay posibilidades por la alta exigencia física, pero el médico me dijo ‘es una decisión tuya’ y yo decidí, porque si no, no podría agarrar el programa, así que estoy muy motivada y muy contenta”.

Sobre su preparación, Contreras cuenta que “he ido a algunas clases de baile para acercarme a ciertos ritmos que no son tan comunes, igual siento que es poco lo que uno alcanza a hacer en tan escaso tiempo”.

Y tal como dice el nombre del programa, los participantes bailan representando a una causa. En el caso de Reyna, es por la Escuela de parataekwondo más grande del mundo, que cuenta con más de 50 alumnos, todos con capacidades especiales. “Siempre digo que Dios por algo no puso hijos en mi vida y es mi forma de volcar este lado materno. Estoy completamente enamorada de ellos, al igual que mi equipo, así que en cada ensayo en que estamos reventados, lo único que pensamos es en ellos”, dice la argentina sobre sus representados.

Contreras, en tanto, bailará por la Corporación Cultiva, que trabaja con personas y empresas en proyectos, programas de reforestación y educación ambiental. “Mi causa opté por llevarla por la reforestación del bosque nativo, siempre ha sido importante mi relación con la naturaleza, es un aporte lo que se pueda hacer durante el programa, sino como un mensaje para crear cultura”.

