Yamna Lobos reveló el sexo de su bebé en el "Buenos Días a Todos"

Este jueves, el matinal Buenos Días a Todos recibió a la bailarina Yamna Lobos, quien participó de la sección "Famosos al Sartén" en la que deleitó cocinando un plato de pollo con champiñones veraniegos. También habló sobre su historia de amor con Rodrigo Ramírez y reveló el sexo del bebé que esperan juntos.

Sobre el joven, explicó que se conocieron gracias a un amigo. "Primero hicieron la conexión ellos y después él me invitó a salir", partió diciendo. "Mis amigos me hicieron campaña para buscarme pololo. Entonces en eso, me dijo 'ya, mira, tengo un chiquillo buena onda, buen mozo, simpático, que te puede caer bien, que te puede gustar", agregó, señalando que no quería revelar su identidad, debido a la fama que la rodea.

"Me pasó a buscar, lo veo desde lejos, iba caminando y para mí fue como amor a primera vista", confesó sobre la primera vez que salieron juntos. "Cuando lo vi, como que no lo vi físicamente, lo miré a los ojos y su mirada me encantó al tiro. Lo vi y su mirada era como linda", añadió.

Yamna Lobos y Rodrigo llevan un año de relación, y actualmente se encuentran en la espera de su primer hijo. La bailarina tiene cinco meses de embarazo y durante el programa reveló el sexo de su bebé. "Yo ya sé hace un tiempo y es niñita", contó ante la emoción del panel. "¡Una amiga para la Amal!", gritó Chiqui Aguayo, quien dio a luz a su primera hija en septiembre del 2019.

