Sergio Rojas arremete contra Daniella Chávez: "Yo no ando abriendo las botellas con las..."

Luego de convertirse en la nueva confirmada para el programa Bailando por un Sueño, Daniella Chávez ha acaparado miradas en redes sociales, pero no precisamente por su participación en el estelar de Canal 13, sino que por un comentario que provocó la molestia del periodista Sergio Rojas, panelista de Me Late, de TV+.

La modelo utilizó su cuenta de Twitter, para criticar al programa conducido por Daniel ex 'Huevo' Fuenzalida por seguir denigrando a las mujeres y por la manera en que sus integrantes se refieren al género femenino. "Al parecer no saben el tiempo que vivimos y me encargaré que se den cuenta!", puso en la red social.

Sus palabras no pasaron inadvertidas por Sergio Rojas, quien momentos más tarde compartió el mensaje de Daniella Chávez en su cuenta de Instagram junto a un descargo en el que la invitó a no culparlo de sus propios actos, aludiendo a algunas acciones de la ex conejita Playboy.

"Primero, que pena que esta señorita me bloquee y después haga referencia a mi persona. Y segundo, yo no ando abriendo las botellas con las bubis ni con el tambembe. Es más, no ando cocinando prácticamente desnudo. Así que señorita @daniellachavezc primero vístase. O si quiere no se vista, porque es cosa suya. Pero no me culpe a mí de sus actos, mire que hoy es bien fácil decir 'ohhhhh Sergio me atacó'. Jaaa. Y por lo demás, solo dije que usted era muy decente y estaba para el Cirque du Soleil… Si eso es tratarla mal, entonces yo soy Brad Pitt", señaló.

