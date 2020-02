Mónica Rodríguez se accidentó mientras iba en su bicicleta

View this post on Instagram

Con el tiempo uno se da cuenta que no vale la pena desgastarse por los problemas… con ellos puedes hacer dos cosas: esperar que te llenen la cabeza para estresarte y enfermarte ó hacerles frente, buscando soluciones, tratando de moverte para resolverlos … Si no tienen solución, pues dejan de ser un problema… nada que hacer! 🤷🏻‍♀️ . Sí, yo se qué hay momentos en que sentimos que la vida nos sobrepasa, es normal, pero nosotros decidimos si dejarnos vencer o no! Como digo yo: tienes derecho a sentarte a descansar y llorar si es necesario pero cuando te sientas nuevamente sin el peso de la angustia y acumules fuerzas nuevamente, levántate y sigue adelante 💪🏼💪🏼💪🏼 . Eres más fuerte y valiente de lo que crees 💓 . #GraciasDios 🙏🏼 . 👢👢de @acqua_store 💟