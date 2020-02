Dani Castro es acusada de racista por "chiste" sobre coronavirus: "Ridícula total"

Una tremenda polémica es la que protagonizó Dani Castro luego de compartir un video que fue catalogado como racista por los usuarios de redes sociales. Se trata de un registro en el que aparecen dos turistas con rasgos asiáticos bailando en el hotel en el que se está hospedando en Punta Cana, República Dominicana.

"¡Eeeeh! ¡No tengo coronavirus! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puedo celebrar! ¡Yuhuuuu!", se la escucha decir en el clip que publicó en sus historias de Instagram, y que le valió una serie de críticas en la misma plataforma. Los comentarios más repetidos apuntaron a su falta de empatía con las personas que se han visto afectadas por la enfermedad, la que hasta el momento ha cobrado más de 500 vidas a nivel mundial. Otros arremetieron en su contra por grabar a los desconocidos sin su consentimiento y burlarse de ellos.

Se puede ser tan aweoná???? pic.twitter.com/6Ty04hXNPG — Bastián (@basttiantino) February 5, 2020

Tras la horda de mensajes, Dani Castro intentó calmar los ánimos compartiendo una recomendación. "Tómense las cosas con más humor, y vive y deja vivir", puso. También publicó una fotografía junto al mensaje: "¿Y si vemos las cosas desde otro punto de vista? A veces solo vemos lo que nosotros queremos ver y no lo que necesitamos ver. Esto es a nivel personal, de relaciones, amistades, laboral y situaciones cotidianas".

Sin embargo, las críticas se hicieron sentir nuevamente. Esta vez, los usuarios de la red social le llamaron la atención por eliminar los comentarios alusivos a su video, el que borró momentos después. Otros apuntaron a su mensaje de conciliación, remarcando en los daños que ha provocado el coronavirus. "¿Con humor? Hay cientos de personas muriendo por el virus, ¿y pides tomarse las cosas con más humor? Eres bien ridícula", señaló un usuario.

"Amiga, opérate el cerebro por favooooorrrrrrrr", "la xenofobia no es humor", "¿Por qué subiste un video xenofóbico grabando a una persona china sin su consentimiento y burlándote que no tiene coronavirus?", y "¿Podrías reflexionar acerca de tu xenofobia y racismo también o no?", fueron otras de las críticas.

"Si te anday riendo de una china que baila porque según tú no tiene coronavirus, es porque tenis un cerebro de mierda y no importa cuantos países visites, lo tuyo no tiene cura y se llama ignorancia", y "Ridícula total. De verdad que hablas que te hacían bullying??? Por favor, tú estás haciendo algo peor que burlarte del coronavirus. Hay Google para eso. Infórmese en vez de estar haciendo alarde por eso, ridícula", fueron otras de las reacciones en la red social.

Sigue leyendo