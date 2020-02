Cuánto ha crecido Mateo, el hijo de Galilea Montijo quien ya tiene 7 años de edad

Galilea Montijo ofreció una entrevista recientemente, sobre su experiencia de ser mamá y cómo su hijo Mateo representa lo más importante en su vida, su mayor motivación.

Pero la conductora de Hoy se enteró de la noticia el día menos pensado o esperado: el día antes de su boda con Fernando Reina, en 2011.

“Yo me casé un sábado (…) y desde el jueves, ya estaba como preocupada porque estaba esperando que viniera mi ciclo y le decía a mis amigas ‘qué coraje, me voy a casar, no quiero estar ese día con cólicos’… todas mis amigas me decía que estaba nerviosa que por eso se me retrasó”, contó la también conductora del reality Pequeños Gigantes.

El día antes de la boda, Galilea Montijo contó que viajó a Acapulco para la boda y le contó la situación a su prometido en ese momento. Éste le dijo que se hiciera una prueba de embarazo.

“Me traen la prueba de embarazo y salió positiva. Para mí era, primero la emoción de la boda y segundo, que se me estaba cumpliendo uno de mis sueños, el de ser mamá”

“Salgo y le digo a Fer ‘positivo’, me dijo ‘¿neta?’ y en eso entra mi mamá (…) mi mamá lloraba de emoción, era la más orgullosa ese día”.

Mateo, el adorable hijo de Galilea Montijo de 7 años de edad

Reconoció que Mateo llegó en el mejor momento de su vida, así haya sido inesperada su llegada.

“Sé que Mateo tenía que llegar tarde o temprano a mi vida. Ahora cuando lo veo, digo, ellos saben en qué momento tienen que llegar y cuándo tienen que llegar”.

Contó que los primeros meses sufrió de muchas náuseas y bajas de presión, pero que el resto del embarazo y lo disfrutó al máximo.

Aunque antes de su nacimiento pensó que tendría una niña, reconoce que tener un niño ha sido lo mejor que le ha podido pasar: “Me ama mucho (…) me cuida, Diosito no se equivoca”.

