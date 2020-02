Angelina Jolie sorprende al compartir este "asqueroso" hábito con Shiloh y sus demás hijos

Angelina Jolie, desde lo comienzos de su carrera, ha ido contra la corriente de lo que dicta la sociedad. Ha criado a sus seis hijos como individuos con sus propias opiniones y los motiva a perseguir sus intereses y probar cosas nuevas, como en la ocasión que comieron un ingrediente muy peculiar.

Claramente, a Angelina no le preocupa lo que la gente piense.

Angelina Jolie le encanta comer insectos y ha involucrado en esto a sus hijos

"Están acostumbrados a comer escorpiones, especialmente a Shiloh", dijo Angelina durante un entrevista en 2017 mientras promocionaba la película First They Killed My Father.

“Shiloh ama una tarántula, ama un insecto. Todos pueden comer una bolsa de grillos como una bolsa de papas fritas, por lo que todos están acostumbrados. Pero estoy aprendiendo a cocinarlos mejor con un poco más de estilo y condimento ", continuó.

Si bien este hábito puede sonar desagradable para la mayoría, es más común en algunos países. También se está popularizando en los Estados Unidos como una excelente manera de ingerir proteínas.

Los grillos son sorprendentemente altos en proteínas y las personas que quieren cuidar su salud los han incorporado recientemente a sus dietas, aunque generalmente en forma de polvo que se puede mezclar discretamente en recetas.

