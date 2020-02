El Ken Humano mostró su silueta en un ajustado vestido rosado de lentejuelas

View this post on Instagram

Antes de começar um pedido🛑🛑🛑: peguem leve nos comentários🙏. ⠀ Aqui vamos falar sobre excessos que pode vir a se tornar um transtorno chamado de diformismo👹, ou seja, a pessoa nunca está satisfeito e não quer parar com os procedimentos estéticos🤒. ⠀ Nós, profissionais jamais podemos estimular esse comportamento e devemos saber a hora de parar e dizer não🤚! ⠀ Vamos lá🤔🤔! ⠀ Rodrigo tem 69 cirurgias plásticas😬😮, isso é muita coisa! ⠀ Na minha opinião nosso Ken Humano se tornou uma caricatura😭. Com muita volumização de região malar, projeção de mento (queixo) para alongar o rosto e muitaaaa boca👄👄👄. Uma pausa, temos que concordar o contorno de terço inferior está impecável🏆🏆. ⠀ Percebo também a elevação da sobrancelha, neste caso, acredito ser e as custas de lifting facial, mas claro que deve fazer toxina botulínica💉💉💉. ⠀ Não podemos esquecer do nariz né👃👃? Quantas cirurgias pra chegar a esse resultado? 🤔 ⠀ Vendo as redes sociais do Ken Humano ele parece muito feliz😁! ⠀ Procedimentos devem ser feitos para retardar o envelhecimento e deixar a pele mais natural.