Cata Pulido aclara rumores sobre el distanciamiento entre Paty Maldonado y Raquel Argandoña: "Es mucho más profundo"

Tras semanas de rumores en torno al distanciamiento entre Paty Maldonado y Raquel Argandoña, Cata Pulido aclaró la situación en el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión.

La actriz desmintió las versiones que indicaban que el conflicto se debía a sus posturas durante el estallido social. "Se dijo que se habían distanciado porque Patricia Maldonado estaba en contra de las manifestaciones o que Kel iba a las manifestaciones. Eso es una vil mentira", dijo, aludiendo a la versión entregada por Ale Valle en el mismo programa.

"Patricia Maldonado jamás se metería con los hijos de Raquel. Esto es otro conflicto, mucho más profundo", aseguró, revelando que la cantante le escribió a dicha persona para aclarar el tema. Sin embargo, el contacto no llegó a buen puerto. "Esta persona quedó de llamarla y no la llamó", explicó, agregando que es un tema más complejo. "Tiene que ver con códigos, con lealtades", agregó.

La actriz también aclaró que no quería involucrarse en un conflicto que pertenecía a dos personas. "Solo aclarar que lo que dijo una persona acá una persona equis, que dijo que era 'falta de rigurosidad de parte de un medio', es falso", dijo, refiriéndose a la periodista Ale Valle, quien aseguró que el distanciamiento tenía que ver con la postura que ambas tomaron durante el estallido social. "No tiene que ver con lo que pasó ahora", señaló.

Consultada por si se trataba de un tema pasajero, Cata Pulido aclaró que no. "Lo que pasa es que tú puedes tener peleas con tus grandes amigas, pero cuando ya la cosa se triza por razones de códigos o de situaciones muy profundas que tienen que ver con exponer a una amiga tuya en una situación equis, puntual, y en un minuto puntual, ahí hay una deslealtad tremenda", sostuvo.

Finalmente, Cata Pulido aludió a ciertos códigos de amistad entre Paty Maldonado y Raquel Argandoña. "Este es un tema puntual, personal. No tiene que ver con el estallido social, no. Tiene que ver con cuidar a la gente que tú quieres, con no exponerla", agregó.

