Kate Middleton nos enseña cómo reciclar nuestra ropa

Por donde pasa, Kate Middleton acapara miradas por su característica elegancia. En la pasada edición número 73 de los Premios Bafta 2020 escenificados en domingo 2 de febrero en Londres, la duquesa de Cambridge​​ lució un vestido reciclado de la casa de modas Alexander McQueen.

La duquesa de Cambridge​​, de 38 años, caminó por la alfombra de los Premios Bafta junto al príncipe Guillermo, duque de Cambridge, llamando la atención de los seguidores de la realeza por su impecable forma de reciclar sus vestidos.

After the ceremony, The Duke and Duchess met the winners of the 27 awards categories, including the cast and crew of @1917 which won 7 awards.

Congratulations to all the winners at the 2020 @BAFTA Awards! #EEBAFTAs pic.twitter.com/UgNXpSpKuC

