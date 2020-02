Alessandra Rosaldo recuerda en fotos la romántica propuesta de matrimonio de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez son una de las parejas más estables de medio. Juntos han creado una de las familias más hermosa y unidas. Con la llegada de Aitana, su única hija, han demostrado ser los padres más cariñosos.

La artista, de igual manera, se ha unido de increíble manera a los hijos de su pareja. Han formado un clan muy divertido los cuales no dudan en compartir cada momento a través de sus redes sociales.

Ambos famosos han destacado por la forma en la que se apoyan en todo momento. Los éxitos de los dos han incrementado y siempre han sido un duro sostén. La cantante recordó que hace 8 años, Eugenio le propuso matrimonio.

“Hoy hace ocho años que mi príncipe azul me pidió que me casara con él y aceptar su propuesta de matrimonio ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Qué hermosa es la vida contigo amor mío @ederbez, te amo con toda la fuerza de mi corazón.”, comenzó su publicación Alessandra.