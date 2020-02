Daniel Alcaíno protagoniza tenso intercambio con Diana Bolocco y Viñuela en el "Mucho Gusto": ¡Que renuncien todos!"

Un polémico momento fue el que se vivió la mañana del martes en el matinal Mucho Gusto, de Mega, cuando el actor Daniel Alcaíno se enfrentó con los animadores del programa Diana Bolocco y José Miguel Viñuela, debido a sus diferencias de opinión en torno al estallido social.

La controversia se originó cuando se dispusieron a comentar la funa que sufrió el Huaso Filomeno en el Festival de Chillán. En ese momento, el artista señaló que su crítica no estaba dirigida hacia el comediante, sino que contra su representación de "el huaso tonto y la cultura patronal".

Daniel Alcaíno puso como ejemplo el show que realizaron Los Bunkers en la Plata Italia y la posibilidad de que Alberto Plaza hiciera lo mismo, lo que no sería posible. Una postura distinta a la que defendió José Miguel Viñuela, quien cuestionó las críticas en base a cuestiones ideológicas. "¿Por qué uno va a condenar al otro si tiene una ideología distinta, cuando todos queremos ser escuchados? El derecha, el de izquierda, el del centro, etc. ¿Por qué no pueden salir Los Bunkers? ¿Por qué no puede salir Alberto Plaza?", dijo el animador.

"Estamos de acuerdo. Por eso hay que ponerse de acuerdo, antes de abril, para que haya paridad, inclusión, matrimonio homosexual, todos los temas", respondió el actor. En ese momento, Diana Bolocco intervino preguntándole por su postura en torno a la violencia. De acuerdo con su apreciación, los hechos ocurridos durante el estallido social demuestran que "la forma no ha sido la adecuada. La destrucción, los saqueos a gente honesta que lleva 20 años trabajando".

"¿Gente honesta? Farmacias coludidas…", intervino Daniel Alcaíno. "No, no, no…", continuó Bolocco. "McDonalds, Kentucky… es cosa de salir a la calle y ver qué cosas están destruidas, las cosas que nos han generado daños", argumentó el actor.

Sin embargo, la animadora insistió en señalar que estos no eran los únicos casos. "Pero mayoritariamente", aclaró Alcaíno. "No, no fíjate (…) también otro tipo de gente (se ha visto afectada), que tiene negocios familiares. Esa violencia le ha tocado a todos", dijo la animadora.

Sobre este tema, Daniel Alcaíno aclaró que no lo justifica, "pero la violencia surge como una cosa que está en el ambiente. Es parte de, y así el pueblo lo ha decidido. Y la fuerza policial también ha sido muy abusiva, hay violaciones a los DD.HH.". "Por eso yo te digo, hay violencia de ambos lados", complementó Diana Bolocco, aunque sin éxito.

"No, no hay ambos lados. Esto no ha parado, se nos aplicó toque de queda. ¿Después de haber tenido dictadura? Es una afrenta al pueblo, es una falta de respeto, es realmente pasar a llevar la dignidad de todos nosotros. Es una burla, un abuso", continuó Daniel Alcaíno, respondiendo que la solución es construir un nuevo futuro.

"Ojalá que renuncien todos, que nosotros hagamos un propio futuro. Nosotros. Hay muchas organizaciones, hay que invertir la pirámide y volver al poder popular, cambiar esta formula hecha por Pinochet", dijo, haciendo un particular llamado. "Condenar la violencia ‘venga de donde venga’, eso no lo digan más porque es una frase facha y la gente se da cuenta", dijo.

En ese momento, Diana volvió a alzar la voz. "¿Pero sabes qué? La etiqueta te inválida para opinar (…) tenemos que combatir esa sociedad de las etiquetas, que nos pongamos etiquetas, porque eso invalida que uno pueda opinar en un matiz de distintas opiniones", señaló.

Finalmente, y con la intención de calmar los ánimos, José Miguel Viñuela apeló a una situación que provocó una serie de críticas en Twitter. "A mí me da pena todo lo que pasa, porque efectivamente ha habido abuso. Pero uno también dice que deben haber cosas buenas, cuando ve esas guagüitas que han nacido gracias a la asistencia de Carabineros en algún minuto", cerró.

Revisa algunas de las reacciones

#MuchoGustoMega

Viñuela : "gracias a carabineros por traer al mundo a esas güaguitas que asisten…" 🙄🙄 después pasa el tiempo ,son jóvenes ,se manifiestan y les sacan la cresta a lumazos !! — Maggi (@44_margarita) February 4, 2020

Daniel Alcaino hablando de los abusos de Carabineros en Mucho Gusto y Viñuela sale diciendo: y los carabineros que ayudan a traer guaguas al mundo??

Really bitch? — Hernan Simpson (@HernanSimpson) February 4, 2020

Que agrado escuchar a Daniel Alcaino en #MuchoGusto poniendo los puntos sobre las íes cuando el panel habla de "violencia de ambos lados" y dice "no, aquí no hay ambos lados, aquí hemos vivido violencia de estado, nos pusieron toque de queda después de haber vivido en dictadura!" — RUFFINELLI (@bruffinelli) February 4, 2020

Daniel Alcaino lleva varios minutos hablando en el matinal de Mega y la verdad es que los animadores como que no tienen muchos argumentos para debatirle jajaja, muy bien Daniel ! — Mariela (@marielitatoro) February 4, 2020

Daniel Alcaíno dejando con la media pera a todo el panel. #MuchoGusto — Karlov ☭ (@KarlovBotRuso) February 4, 2020

#MuchoGustoMega

Diana tratando de empatar la violencia 🙄🙄 , muy bien Daniel Alcaino parandola en seco!

Violencia de DDHH contra destrucción de cosas materiales 😠 — Maggi (@44_margarita) February 4, 2020

Llevo tres semanas viendo matinales, estoy segura que mis neuronas se han suicidado por ello y recién hoy veo algo decente en el Mega. Grande Daniel Alcaino, al fin algo de cordura y de decir sin rodeos como son las cosas. — #YoApruebo 🦕🌺 (@jordypotoca) February 4, 2020

Daniel Alcaíno: “A lo mejor suena odioso todo lo que digo. He salido a las marchas todos los días y la frase 'la violencia es violencia venga de donde venga' es facho. Es una pelea de pobres contra pobres, porque los Carabineros son gente pobre” #MuchoGusto pic.twitter.com/xpisxxW2g4 — RodrigoSaavedra (@Ro_SaavedraM) February 4, 2020

Daniel Alcaino en @MuchoGustoMEGA diciendo lo q ningún político se atreve. — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) February 4, 2020

