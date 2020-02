Pancho Saavedra ofrece gigantesca ayuda tras conocer nuevo padecimiento de novio de "Contra Viento y Marea"

Este domingo se transmitió un nuevo capítulo de Contra Viento y Marea: 'El amor después de la tormenta', el que muestra cómo están las parejas que participaron del programa en la actualidad. En esta ocasión, Pancho Saavedra apareció con Carla y Francisco, una pareja que contrajo matrimonio en medio de su incansable lucha contra la leucemia que padecía el novio.

A dos años del casamiento, el animador se reencontró con los protagonistas de esta historia. Sin embargo, se llevó una sorpresa al notar que el joven se encontraba utilizando bastones. Según explicó este, tras el transplante tuvo que comenzar a tomar corticoides por un tiempo prolongado, lo que le provocó una necrosis. "Tiene muertos sus dos fémur y cadera", dijo Carla.

Consultados por cómo se dieron cuenta de la afección, Francisco contó que empezó a sentir dolores en la ingle. "Pensé que había sido una fuerza mal hecha. Después se me pasó al lado izquierdo. Fuimos a un control, me tuve que hacer una resonancia particular. Me vio un traumatólogo que me dijo que tenía necrosis, y que tenía que operarme para ayer", señaló.

Sobre las consecuencias negativas que podría tener en el caso de no tratar dicha condición, explicó que podría tener una fractura. "El dolor es terrible. Estoy tomando gotitas de cannabis", comentó, indicando que es la única manera de calmar su malestar.

Francisco reveló que se está tratando en una clínica y que la operación cuesta 11 millones de pesos por prótesis. El valor final asciende a una suma de 25 millones aproximadamente, por lo que fue derivado a un comité que decidiría qué ocurriría con su caso. Desafortunadamente, quedó en una lista de espera en el sistema público, en la que tendrá que esperar al menos un año.

"Lamentablemente es por un tema de plata porque al sistema privado le sale muy caro", dijo Francisco, ante la mirada de Pancho Saavedra, quien les entregó una positiva noticia. "Después de enterarnos de todo lo que estaban viviendo, y que lamentablemente habían entrado a una lista de espera que podía tardar mucho tiempo, y entendiendo que estás con dolores que apenas puedes soportar, que necesitas trabajar porque eres el sustento de su casa junto con la Carla, nosotros hicimos algunas gestiones", dijo.

"Yo estaba trabajando y de verdad que me da impotencia. Nosotros (con Carla) tratamos de no molestar a nadie. Luchamos los dos, pero me da mucha rabia porque de nuevo tendré como cinco meses entre recuperación y kinesiólogos. Yo me pregunto por qué el de arriba se ensaña conmigo (…) Yo no peleo con el de arriba, le pregunto por qué", comentó Francisco entre lágrimas.

"Nosotros hicimos las gestiones y hablamos con las personas del Ministerio de Salud, y ellos nos hicieron el siguiente anuncio: Francisco, Carla, desde el Ministerio de Salud se van a hacer cargo para poder realizar todas las coordinaciones necesarias con la red, para que tú Francisco puedas recibir la prestación de salud que necesitas. Eso quiere decir que tu operación se va a realizar en los próximos días", reveló Pancho Saavedra.

"No sé qué decir. Me da pena que sea así, que uno tenga que llegar a esto, cuando todos deberíamos tener lo mismo. Ojalá mucho más pudieran tener esta oportunidad", confesó Francisco entre lágrimas.

