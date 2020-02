Los mejores memes de la actuación de Shakira ( su lengua) y JLo en el medio tiempo

Como no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, JLo y Shakira le pusieron ritmo al medio tiempo del Super Bowl con todo el sabor latino de JBalvin y Bad Bunny.

La actuación de ambas figuras causó reacciones en redes sociales, la más llamativa, fue el curioso movimiento que la colombiana hizo con su lengua en uno de los cameos. Estos son los memes del Super bowl.

Aquí el momento:

Y esa cara de fascinación fue la que causó estos memes.

Este minino también se inspiró en Shakira.

shakira when she just did the tongue thing to the camera #PepsiHalftime pic.twitter.com/Z2kCvSe8pM — BenGilligan (@BenGill27718521) February 3, 2020

Ni Paty Chapoy se salvó de que la relacionaran con el Super Bowl.

Shakira y su lengua se llevaron la noche.

La verdad sí están guapísimas.

Cuando Shakira y Jlo nos muestran sus cuerpower … Nosotras las mujeres: #HalftimeShow pic.twitter.com/cLOButBl8b — Dra. Verónica P S ❤️ Mx (@draveropdeg) February 3, 2020

Es verdad.

JBalvin ha trabajado mucho y sí, puede no gustar su música, pero es uno de los exponentes de la música latina.

Se me quitó el hambre de pronto.

