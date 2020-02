La famosa animadora de E!, Giuliana Rancic, desclasifica los secretos de los famosos en las alfombras rojas

1. ¿Cuál ha sido tu momento favorito en la Alfombra Roja?

Ha habido tantos que es difícil nombrar solo uno, pero mi favorito tendría que ser cuando Lady Gaga llegó a la Alfombra Roja una hora antes de lo previsto en un huevo gigante llevado por cuatro personajes. Ryan logró entrevistarla a través del huevo, demostrando una vez más, que sólo se vive una vez y nunca sabes lo que va a pasar en nuestro show de Alfombra Roja.

2. ¿Qué celebridades te han sorprendido más en una Alfombra Roja y por qué?

¡Cuando entrevisté a Cardi B en los Grammy 2018! Nuestra entrevista terminó siendo viral porque era muy divertida y real y a la gente le encantó. En ese mismo programa, mi entrevista con Lil Uzi Vert también se convirtió en un gran momento viral cuando le pregunté “¿qué sigue para ti?” y él respondió: “Despertar, comer algunas tartas pop”. ¡Todos en las redes sociales amaron ese momento!

3. Si pudieras entrevistar alguna celebridad en la Alfombra Roja, ¿quién sería y por qué?

¡Lizzo! Soy una gran admiradora de ella y de su música y no puedo esperar para finalmente conocerla.

4. De todos los premios, ¿cuál es tu favorito y por qué? (Grammy, Oscar, Globos de Oro, SAG, etc.)

Esa es una pregunta difícil. ¡Todos son muy diferentes! Los amo a todos por diferentes razones.

5. ¿Por qué crees que la cobertura de la Alfombra Roja E! es tan exitosa?

E! es el único espectáculo de Alfombra Roja en vivo que se transmite en todo el mundo en 160 países, por lo tanto, siempre podemos hablar con las estrellas más importantes de la noche y traer todos esos grandes momentos en vivo al mundo.

6. Describe un día en la vida de Giuliana. Con tu apretada agenda, ¿cómo encuentras tiempo para ti?

En cualquier día, siempre estoy trabajando y esforzándome mucho. Dedico cada día a mi trabajo en E!, además de supervisar mis negocios, incluida mi línea de ropa G by Giuliana, mi línea de cuidado de la piel Fountain of Truth, nuestros seis restaurantes de la familia RPM, mi línea Giuliana Prosecco que lancé recientemente, y mi organización benéfica Fab-U-Wish, donde concedemos deseos a mujeres sometidas a tratamiento de cáncer de mama. He encontrado una manera de equilibrar mi vida laboral y mi vida en casa con mi familia y nunca he estado más satisfecha o feliz en mi vida como ahora.

7. ¿Podrías compartirnos algunos consejos sobre sus rutinas de salud y belleza?

He simplificado mi rutina de cuidado de la piel en los últimos dos años. Juro que los productos de Fountain of Truth son todo lo que uso mañana y noche. El Truth Insta-Face Lift Elixir, ha marcado una diferencia notable en las líneas finas de mi piel. Mi piel nunca se ha visto mejor, más brillante y saludable.

8. Después de todo lo que has logrado en tu carrera, ¿qué más hay para ti en 2020?

Bill, nuestro hijo Duke y yo estamos a punto de embarcarnos en una nueva y emocionante aventura que anunciaremos pronto. No puedo esperar para traer a todos al viaje. ¡Será bueno!

