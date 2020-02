Dani Castro responde a quienes la acusaron de operarse por reciente fotografía en bikini

En medio de sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, Dani Castro aprovechó de compartir una fotografía promocionando un producto. Se trata de una crema que se puede aplicar durante la ducha, cuya principal característica es la suavidad con que deja la piel.

Sin embargo, la publicidad pasó a un segundo plano cuando los usuarios se detuvieron a comentar su pose en el registro. Y es que la cocinera apareció mostrando su cuerpo completo, de espaldas a la cámara mientras enjuagaba su cabello. Esto provocó una serie de halagos, bromas y también algunas críticas, puesto que varios de sus seguidores la acusaron de someterse a una cirugía para aumentar sus glúteos.

Tal fue el caso de una usuaria, quien incluso le pidió el dato de su médico. "Bella!! Danos el dato del doctor que te operó los glúteos, por favor!! Quedaron bonitos", puso. Pero Dani Castro no guardó silencio y le contestó a través de la misma plataforma. "típica cabra con la maldad! Mi doctor es @pats.rv", escribió a modo de ironía.

Tras la respuesta, la usuaria volvió a comentar la fotografía, aunque esta vez se disculpó por las molestias que pudo haberle causado. "No fue con mala intención, incluso te tire flores por como quedó, no tire mala onda como otros comentarios, imagino que con tanto comentario mala onda ya respondes a la defensiva", dijo.

Pese a esto, las palabras de la mujer no fueron las únicas que se enfocaron en la figura de la cocinera. Otra persona le hizo un llamado de atención debido al rumbo que está tomando su cuenta personal de Instagram. "Nunca se te había visto tanto poto, siempre fuiste menudita. Mostrando tu linda ropa y estilo, pero ahora vas por otro lado parece", señaló.

"Y el dato del aumento de glúteos pq antes no estabas así…", comentó otra mujer, a quien Dani Castro no dudó en responder. "jajajaja esto si es chistoso, jamás me lo habían dicho. vea mi fotos siempre he tenido poto. Lo qué pasa que no lo muestro siempre pue", puso. Además, en otro comentario explicó que el efecto se produjo debido a la pose que utilizó "en punta de pie para estilizar".

