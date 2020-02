Brad Pitt se burló del príncipe Harry en los premios Bafta, William estaba presente

Una de las cosas que resaltan de Brad Pitt es su excelente sentido del humor, algo que quedó más que claro en los premios BAFTA, otorgador por la academia británica del cine a lo mejor en la pantalla grande.

No se puede negar que Pitt, que se ha llevado todos los grandes premios al Mejor Actor de Reparto este año por ‘Once upon a time in Hollywood’, está en camino de pronunciar un discurso muy gracioso en los Premios de la Academia si gana.

Brad Pitt no pudo estar en los BAFTA debido a "obligaciones familiares", sin embargo, el actor de Ad Astra transmitió su discurso a su coprotagonista Margot Robbie, quien lo leyó por él.

La línea de apertura comenzó con una broma en su estado actual de relación, aunque fue un doble golpe, ya que se fusionó con una broma Brexit "Hola Gran Bretaña", comenzó el discurso de Pitt. “Escuché que te has vuelto soltero. Bienvenido al club, deseándole lo mejor con el acuerdo de divorcio”.

El resto del discurso también fue divertido, ya que agradeció a Once Upon A Time en el diseñador de vestuario de Hollywood por ponerlo en "jeans tan ajustados".

La mayor broma se produjo cuando Robbie levantó el premio de Pitt y dijo: "Va a nombrar a este [premio] Harry porque está muy emocionado de traerlo de vuelta a los Estados Unidos con él. Sus palabras no son mías”.

Dado que el Príncipe William y Kate Middleton estaban allí, las cámaras los enfocaron al instante, aunque lo tomaron con calma y fueron vistos riéndose.

