En bikini turquesa, Bárbara Mori muestra que la belleza no tiene edad

Ayer 0202/2020 fue un súper día! Festejo mucho la vida. Gracias a todos lo que me mandan amor. Gracias por tanto! Vivo el presente con la intension consciente de amar y honrar no solo a mi si no a todos y todo lo que me rodea. Gracias por estar a mi lado y mirarme, tú. ❤️