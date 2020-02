Adamari Lopez lució sus curvas en un atrevido vestido dorado de transparencias

Adamari Lopez se ha robado las miradas este domingo en Puerto Rico con un espectacular vestido.

La conductora viajó este fin de semana a su país natal con su hija Alaïa para asistir a la boda de un familiar y lució impactante.

El impactante vestido dorado con transparencias de Adamari Lopez

La también actriz incluso opacó a la novia con un hermoso vestido negro con dorado con transparencias que tenía una atrevida abertura en la pierna, presumiendo sus curvas y luciendo hermosa.

Adamari eligió unos tacones negros con flecos para complementar su outfit y el cabello lo llevó con el estilo mojado que está de moda.

Pero, su hija Alaïa no se quedó atrás, pues lució como toda una princesita de cuento de hadas con un vestido blanco y una corona de flores en su cabello suelto.

La conductora recibió muchos halagos por parte de sus fans por su increíble look y muchos la felicitaron por arriesgarse a lucir ese vestido tan atrevido.

"Que hermosa la chaparrita", "wow Ada quedaste increíblemente bella", "toda una diva con ese vestido", "amé tu look, súper sexy", "eres la más hermosa de la televisión", "me encanta que te arriesgues a lucir tan sensual", y "no puedo con tanta belleza", fueron algunos de los comentarios que recibió.

