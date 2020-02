Kylie y Stormi estuvieron combinadas con trajes brillantes en su fiesta de cumpleaños

View this post on Instagram

Como Travis Scott en su gira Astroworld, Kylie Jenner utiliza la misma temática para el segundo cumpleaños de la hija que tienen en común, Stormi Webster 🎠 El espacio es un parque de atracciones con sus salas con diferentes temáticas, puestos de comida y atracciones 🎡 . #kyliejenner #kylie #kyliecosmetics #kourtneykardashian #kimkardashian #khloekardashian #krisjenner #kardashian #kyliejennerstyle #kylieskin #stormi #stormiwebster #travisscott #jenner #birthdayparty #birthday