Chicago, la hija de Kim Kardashian enamora a todos con su extrovertida personalidad

View this post on Instagram

▶️ Play for some pure and wholesome content! Chicago West sings Kanye’s gospel songs and the passion is adorable 🥺 • • • #thenikkidiaries #nikkisnews #nntv #kanyewest #yeezy #yeezys #chicagowest #babychi #kimk #kimkardashian #kimkardashianwest #kkw #kimkardashians