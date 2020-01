Geraldine Bazan y su impactante cambio de look con el que luce más fresca

Geraldine Bazán estuvo de cumpleaños este jueves y lo festejó más feliz que nunca al lado de sus amigos y sus dos hijas.

Así ha celebrado Geraldine Bazán su cumpleaños, y es todo un ejemplo de elegancia Ha dado muchas lecciones a sus 37 años.

Ahora, la actriz publicó una imagen en la que muestra el nuevo look con el que le dio la bienvenida a este nuevo año de vida, cautivando a todos.

La mexicana lleva ahora un corte bob y luce mucho más rubia luciendo más fresca y hermosa que nunca.

"Ustedes saben lo que significa el cabello para una mujer vdd…Bueno pues me tocó estrenar imágen para un nuevo personaje, (aún no es el resultado final, tal vez sea más corto y mas rubio!!! 🙈) Sufrí por cortármelo y bueno ahora vuelvo al rubio que que he usado desde hace muchos años. “Todo sea por el personaje”", confesó la actriz en la imagen.

La hija de Geraldine Bazán muestra una fotografía en donde prueban son dos gotas de agua Mostró a una Geraldine muy joven, y es hermosa.

De inmediato sus fans la llenaron de halagos y aseguraron que se ve extremadamente hermosa y deslumbrante.

"Guapísima siempre!", "Muy guapa te vez bien te vez hermosa mucho éxito Geraldine", "me encanta como te queda ese look", "te ves hermosa", "wow yo pensaba que ya no podías verte más hermosa pero sí", "Todo cambio es para bien solo recuérdalo", y "Simplemente Hermosa", fueron algunas de las reacciones de los fans.

