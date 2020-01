El tierno mensaje de Andrea Legarreta para su esposo en su cumpleaños

View this post on Instagram

Este niñito hermoso y dulce cumple hoy 49 años!! Y si yo pudiera regresar el tiempo y hablar con él acerca de su futuro, le diría que Dios y la vida le tienen grandes regalos!! Que crezca llenando su vida de risas y gozo!! Y también le aconsejaría que trate de ver con filosofía la vida, aún en los tiempos más duros… Le diría también que la vida le dará momentos muy felices y maravillosos y otros llenos de dolor e incertidumbre, pero que tendrá su recompensa y estos momentos le darán madurez y crecimiento espiritual para valorar la “pequeñas” grandes cosas de la vida… Le diría: Pequeño Erik, tu vida estará llena de retos, de sueños y anhelos y habrá momentos en los que pienses que no llegarán a realizarse… ¡Pero aguanta! ¡No te desesperes! ¡Lucha! ¡Cree! ¡Equivócate! ¡Aprende y crece! Porque CRÉEME que cada segundo de tu vida valdrá la pena! Naciste con un talento especial y aunque a veces haya quienes quieran hacerte creer lo contrario, serás un triunfador!! Quizás hoy que eres un niño, tendrás momentos en que te sientas solito y te hagas muchas preguntas… Yo te digo que NUNCA pierdas la fe… Tendrás una infancia algo complicada en momentos, una juventud con algo de confusión y “ruido”, incluso después de etapas de mucho éxito, habrá momentos donde la vida dolerá, dolerá mucho… Pero sin duda en todas tus etapas tendrás momentos únicos e inolvidables y felices… Y después de mucha lucha, muchos golpes y soledad, tendrás tu propia familia… Una familia ORGULLOSA de ti, que te amará INFINITAMENTE y te hará sentir que pase lo que pase, SIEMPRE estará para ti… Ahora chiquitito VIVE! La vida está llena de sorpresas! Es a veces muy difícil, pero MARAVILLOSA! Deseo salud para ti siempre y todo lo bello que mereces!! Te amo!! Tu futura esposa y madre de tus hijas… Yo❤️ ❤️ #Felices49! #YLoQueFalta #AmorParaTiSinFin @erikrubinoficial