"Verdades Ocultas": Eliana demuestra intenciones de atacar a Nancy en nuevo adelanto de la teleserie

Verdades Ocultas sigue generando expectación con cada capítulo que sale al aire. Esta vez, el avance de hoy dejó preocupados a los seguidores de la teleserie, quienes temen por la Vida de Nancy, la asesora del hogar que trabaja para Eliana.

Esto, porque Nancy volvió a escuchar una conversación de su jefa con Benjamín, donde ella le dice al niño que “yo te quiero mucho más. Además, acuérdate que la mamá (Rocío) te hizo mucho daño ¿Te acuerdas que no podías dormir y que lo pasaste muy mal? Eso no se te puede olvidar nunca, mi amor”.

Además, Nancy descubrió a Eliana besándose con Marco, su "hermano", pero la villana solo le dijo que se trataba de “una tontera”. “Yo no estoy bien, no lo he pasado bien, Nancy. Pero no va a volver a pasar ¿A ti te ha pasado esto alguna vez?”, le preguntó Eliana, a lo que la empleada le responde que sí.

Tras eso, Eliana toma una escultura y en ese momento quiere lanzársela a ella. ¿Qué pasará después?

