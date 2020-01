Seguidores de Claudia Conserva salen en su defensa tras recibir pesado comentario

Un pesado comentario en una fotografía de Claudia Conserva, provocó que sus seguidores salieran en su defensa. La animadora de Milf compartió un retrato en el que aparece con un aspecto desordenado, similar al de los vikingos. Incluso, ella misma se describió como "Vikinga", aludiendo a la apariencia de los miembros de los pueblos nórdicos.

Su look estaba compuesto principalmente por un cabello desprolijo, acompañado por dos trenzas que cruzaban su frente y que caían por el costado de su rostro. Si bien el cambio generó una lluvia de halagos por parte de sus fanáticos, hubo una usuaria a la que no le agradó demasiado. Así lo hizo saber a través de un mensaje que sacó ronchas entre sus seguidores.

"Hijita, ya está pasada en edad", puso. Pero no fue lo único. Otra usuaria de la plataforma comentó: "Muy vieja tú eres", provocando que muchos salieran en defensa de la ex Miss 17. "¡¡Dónde quedó el respeto entre nosotras las mujeres!!", "Que mala onda el comentario. A mí me encanta como se ve", y "Regia, una mujer que no debe ocuparse de comentarios ácidos. Estupenda", fueron parte de las reacciones.

Sin embargo, otra mujer fue un poco más allá con su opinión y arremetió en contra de quienes criticaron a Claudia Conserva. "Seguramente esta Milf está preocupada por sus comentarios negativos!!! Qué mujer más linda! A varias les gustaría estar un poquito de bella como ella!!!", dijo.

Sigue leyendo