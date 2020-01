La reina Letizia lució un hermoso vestido de lunares Carolina Herrera con el que presumió su diminuta cintura

View this post on Instagram

•| 28.01.2020 |• Los Reyes Felipe y Letizia han recibido a la selección masculina de balonmano, campeona de Europa 2020. Tras ganar a Croacia el pasado domingo por 22 a 20, España se alzaba con el título europeo por segunda vez consecutiva 🤾🏼‍♂️ . King Felipe and Queen Letizia have had an audience with the men's handball national team to congratulate them for their victory on the European Championship 🤾🏼‍♂️ . . . . 📷 Casa Real / GTRES . . #KingFelipeofSpain #KingFelipe #QueenLetiziaofSpain #QueenLetizia #ReydeEspaña #ReyFelipe #FelipeVI #ReinaLetizia #LetiziaOrtiz #ReinadeEspaña #FelipedeBorbon #Realeza #Monarchy #FamiliaRealEspañola #SpanishRoyalFamily #España