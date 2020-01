Nicole Pérez responde a quienes la critican por hacer "canjes": "Eso se llama envidia, y está mal"

Desde que nació su hijo, Nicole Pérez ha mantenido un perfil bastante activo en redes sociales, en donde ha mostrado sus primeros momentos junto al menor, y también algunos de los productos que utiliza. Parte de estos últimos, han sido obsequiados por parte de ciertas marcas y emprendimientos, los que buscan darse a conocer a través de la plataforma realizando los llamados "canjes".

No obstante, la promoción de estos ítems no ha sido del agrado de algunos, por lo que en más de una ocasión ha recibido mensajes criticando esta práctica. Así lo dio a conocer la misma Nicole Pérez mediante un video en el que se defendió de los odiosos comentarios realizados por ciertas personas.

La exbailarina de Mekano compartió el pantallazo de una conversación en la que una mujer parecía molesta por la cantidad de canjes que muestra. "Me aburres, creo que dejaré de seguirte. Eres fome, fome. Aparte todo gratis, qué atroz. Trabaje mejor y dedíquese a su casa", puso la desconocida.

"Subí ese mensaje porque he recibido varios mensajes así, como ese, diciendo que les molesta que uno haga canje. La verdad es que esa persona me habla del cojín. El cojín me lo compró mi marido, no es canje. El Instagram que yo acabo de nombrar es de mi hija, es un emprendimiento de ella conmigo", dijo en un comienzo.

Luego, comentó que "si a otra persona le regalan cosas, yo voy a estar feliz por esa persona". "O sea, ¿de quién es el problema?, ¿mío? No, señora. Es de usted. Usted tiene ese gran problema, tiene que sacar esa cosa de su corazón. O sea, que si yo veo que una persona es bendecida y que le regalan cosas, yo voy a estar feliz por ella", agregó.

Para finalizar, explicó que ella desde un comienzo, dijo que daría el dato de las cosas que usa su hijo. "Yo doy el dato de las cosas que uso, ayudo a los emprendedores y los etiqueto. Y además, hay muchas de nosotras que sí trabajamos con las redes sociales, pero… ¿Sabe cómo se llama eso señora? Envidia, y eso está mal", cerró.

