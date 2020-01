Karen Bejarano dedica emotivo mensaje a Juan Pedro Verdier tras aparecer en "Sigamos de Largo"

La noche del martes, Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier visitaron el estudio de Sigamos de Largo para conversar sobre distintos temas. Uno de ellos fue la filtración de registros íntimos que ocurrió hace algunos años, y que tuvo consecuencias muy negativas para la pareja. Incluso, el uruguayo contó que estuvo 40 días internado en un centro de salud mental debido a la situación.

"La frase que a mí me carcomía la vida era 'no fui capaz de cuidar a mi familia'. Eso me tuvo 40 días con personas con anorexia, adicción a la cocaína, intentos de suicidio, gritos a las tres de la mañana", dijo. Además, confesó que sufrió con la pesadilla recurrente de que mataba al responsable de la filtración y luego atentaba contra su propia vida.

Tras aparecer en pantalla, Karen Bejarano le dedicó un emotivo mensaje destacando el amor que existe entre ambos. "A lo largo de los años, me he dado cuenta de que nuestro amor es INVENCIBLE. Te amo más allá de toda adversidad y me siento la mujer más afortunada del universo, desde el día en el que tus ojitos dulces y amorosos se fijaron en mi", puso.

También caracterizó a su pareja como una persona cariñosa, que día a día le demuestra su afecto. "Aún no entiendo mucho cómo un ser tan impresionantemente bueno, hermoso y cariñoso, puede amarme así de profundo y demostrármelo día a día con el beso más tierno al despertar y la mirada más enamorada que alguien pudiese regalar… Tu amor mi adorado Juan Pedro, es un bálsamo para mi alma", agregó.

Finalmente, le agradeció por permitirle estar a su lado y confiarle su corazón. "Juro que cuidare de él como el tesoro que es y jamás le haré daño. Estaré siempre a la altura que se merece el corazón más puro, amoroso y valiente que existe en este mundo", cerró.

