Dejó de estudiar ingeniería para entrar a "Mekano": la increíble hazaña de Juan Pedro Verdier para conquistar a Karen Bejarano

El pasado martes, Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier estuvieron en el programa Sigamos de Largo, en donde hablaron sobre su vida en Puerto Varas, su paso por Mekano y los orígenes de su relación. Pero fue precisamente este último tema el que causó sorpresa en el estudio, puesto que el uruguayo llevó a cabo todo un plan para conquistar a la cantante.

"Tú entraste a Mekano porque te gustaba Karen", dijo Fran García-Huidobro, a lo que el comunicador respondió: "es correcto. Es muy gracioso, porque yo estaba estudiando ingeniería en maquinaria y vehículos automotrices". "¡Ah! Todo que ver…", comentó Maly Jorquiera.

"Veía y comentaba Mekano, que no era el programa más popular entre mecánicos", agregó Juan Pedro Verdier, quien confesó que se sintió flechado por la pelirroja. "Me gustaba mucho ella, pero principalmente por la energía que irradiaba, como de siempre estar contenta. Veía que la gran mayoría de las protagonistas del programa buscaban estéticamente llamar la atención y ella buscaba pasarla bien", continuó.

"Le dije a mi madre 'quiero trabajar en ese programa y pololear con ella'. Mi madre me dijo 'ah bueno', y mi abuela me dijo 'pero agarra la mochila y anda'. Y eso hice. Después de entrar al programa, estuve como mes y medio, dos meses invitándola al cine", detalló.

Luego, comentó que Karen Bejarano se sentía incómoda por la manera en que este la miraba durante los ensayos. "Me confesó que yo me sentaba y la miraba…", dijo. "Es que era como You, ¿vieron You?", interrumpió la cantante, indicando que se comportaba como el protagonista de la serie, Joe Goldberg.

