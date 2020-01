Blanca Lewin y Daniel Matamala cambian la lista de regalos por donaciones a instituciones o víctimas de trauma ocular

Cada vez falta menos para el matrimonio de Blanca Lewin y Daniel Matamala. La pareja se casará en el sector de Santa Augusta, en Quintay, en donde realizarán una ceremonia en la playa, un almuerzo y posteriormente una fiesta.

El enlace se celebrará el 29 de febrero, pero a diferencia de otros novios, estos cambiaron la tradicional lista de regalos por donaciones a determinadas instituciones o a víctimas de trauma ocular. Según consigna Glamorama, propusieron cuatro alternativas.

Estas son la Tercera Compañía de Bomberos de Casablanca, la Fundación para la Confianza, organización contra el abuso infantil, y Todo Mejora, enfocada en el bienestar de niños, niñas y adolescentes que sufren de bullying y comportamiento suicida, debido a discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. A estas se sumó la Sociedad Oftalmológica de Chile, con la especificación "en beneficio de las víctimas de trauma ocular".

Blanca Lewin y Daniel Matamala contraerán matrimonio luego de seis años de relación, entre los cuales tuvieron a su primer hijo juntos, Eloy. Actualmente, el pequeño tiene tres años de edad. La actriz reveló detalles del flechazo en el programa La Divina Comida. Según comentó, todo ocurrió durante uno de los desayunos organizados en el edificio en el que ambos trabajaban.

"Una compañera una vez organizó como un desayuno que después se fue repitiendo una vez al mes", dijo. "Yo estaba separada hace poquitos meses, y estaba bastante triste, y él me hizo un pan con palta. Básicamente eso. Me hizo un pan con palta y era como que me hubiera construido un palacio en ese momento", agregó.

