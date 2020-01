Pamela Leiva recuerda tensa pelea con Angélica Sepúlveda: "No tengo nada en contra de ella"

La noche del lunes, Sigamos de Largo fue tomado por las mujeres. El nuevo capítulo del programa contó con la participación de Catherine Mazoyer, Macarena Venegas y Tana Palermo, quienes hablaron sobre su obra de teatro Busco al hombre de mi vida: Marido ya tuve, y de la comediante Pamela Leiva.

Esta última, se refirió a su exitosa presentación en el Festival de Olmué, y recordó sus hitos más importantes en la televisión, entre los que figuró su aparición en el reality 1810, la que estuvo marcada por una tensa pelea con Angélica Sepúlveda.

Durante el programa, exhibieron un video recordando el momento, aunque censuraron algunas partes debido a la agresividad del hecho. Al finalizar el clip, Pamela Leiva reflexionó en torno al tema. "Han pasado más de 10 años ya… Ha pasado mucho tiempo", dijo en un comienzo.

"¿Se perdonó eso?", preguntó la animadora, a lo que Pamela Leiva contestó: "Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ni yo ni Angélica somos las mismas de hace 10 años atrás. Y en la vida uno la caga, o no, pero de verdad que yo, y de verdad, de todo corazón, no tengo nada en contra de Angélica".

Según explicó, su reacción tiene que ver con la crianza que recibió. "Mi mamá es así. Mi mamá es una persona que no tiene rabia de nadie. Es una persona que no le tiene mala a nadie. De hecho, mucho tiempo en la relación con mi papá, a pesar de que él no se portó bien, ni tampoco fue un papá presente, mi vieja siempre ha sido la gran intermediaria entre nosotros dos", indicó.

"Yo soy bien terrorista… Como kamikaze emocional. A mí me pasa algo terrible, y yo sigo para adelante como caballo de carrera y después sobre la marcha voy viendo ya si tengo pena, y siempre busco mucha ayuda. Me di cuenta en la vida, que a veces las cosas terribles no las puedes pasar solo y hay que buscar apoyo y contención", agregó.

