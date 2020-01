"Es mi marido": Gabriel Cañas aparece junto a su esposo en avant premiere de "La Casa"

El pasado lunes, se realizó la avant premiere de La Casa, cinta dirigida por Jorge Olguín y protagonizada por Gabriel Cañas.

El actor, que se hizo conocido por interpretar a Horacio Möller en la teleserie Perdona Nuestros Pecados, de Mega, y a Freddy Mercury en el teatro, llegó hasta el Alto Las Condes para la presentación de la cinta.

Sin embargo, no estuvo solo. Gabriel Cañas fue acompañado por su esposo, el bailarín y coreógrafo Gonzalo Beltrán, con quien ha trabajado en varias obras de teatro. "Es mi marido", dijo a LUN, a modo de presentación.

Sobre la cinta protagonizada por el actor, Beltrán solo tuvo palabras de elogio. "Nunca veo películas de terror porque en general no me dan miedo, sino risa, pero esta tiene un suspenso muy bien trabajado. La actuación de Gabriel me pareció súper buena, emocionante", declaró al citado medio.

Por su parte, Gabriel Cañas aseguró que "me gustó caleta". "Sin duda, armar un guión emotivo, coherente y creíble fue difícil", señaló.

Gabriel Cañas y Gonzalo Beltrán - LUN

Te puede interesar