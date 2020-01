Gala Caldirola es la nueva confirmada para "Bailando por un Sueño": "Como mujer también soy poderosa"

Eyal Meyer, Felipe Vidal y Belén Mora fueron los tres primeros confirmados para participar en Bailando por un Sueño, el estelar de Canal 13 al que se sumó una nueva integrante. Hablamos de Gala Caldirola, esposa de Mauricio 'Huaso' Isla, quien fue presentada como la nueva competidora en el programa conducido por Martín Cárcamo.

El anuncio fue realizado en la cuenta oficial del canal en Instagram: "¡Confirmada! La talentosa modelo @galadrielcaldirola llegará con toda su energía a nuestro nuevo estelar". La modelo española recibió la propuesta a comienzos de enero, cuando visitó el país para contraer matrimonio con el futbolista.

"Lo tuve que pensar bastante porque yo vivo en Estambul, acá está Mauro. Él tampoco se puede ir a Chile conmigo. Tenía que hacer un poquito de cambios, como ir sola con la niña, pero nada que no se pudiera arreglar", contó en entrevista con LUN. Ahora deberá reorganizar su rutina, puesto que a mediados de febrero llegará a Chile para comenzar con los ensayos.

"Mi hija hace tiempo que va al jardín y en Chile la llevaré a uno también. Como los ensayos (para Bailando) no llevan más de tres horas diarias, mi idea es amoldarme a las horas que ella vaya al jardín para ensayar", explicó. "Tengo la suerte de que en Chile está toda la familia de Mauro y voy a tener todo su apoyo para que puedan quedarse algunas nochecitas con la niña. También tengo amigos que me ayudarán. Le dejo todas sus comiditas congeladas para que ella tenga todo, sé que va a descansar bien", agregó.

Sobre su preparación para el programa, Gala Caldirola comentó que se siente físicamente capacitada. "Empecé a practicar acá sola, le voy a decir a Mauro también que me ayude porque él baila súper bien, mejor que yo. Por ahora he estado viendo algunos videos, haciendo algunos tutoriales porque no soy muy buena bailarina", confesó.

Respecto a la reacción del 'Huaso', comentó: "él sabía que en algún momento iba a tener que retomar lo mío. Él me apoya en todo, nunca me va a negar que haga algo que me ilusiona". Por otro lado, comentó que ve el programa como una oportunidad de tener autosuficiencia. "Me gusta hacer cosas por mí, como mamá y como mujer, pero también como persona que tiene sueños", señaló. "Quiero enseñarle a mi hija que como mujer también soy poderosa, que tengo algo que ofrecer al mundo, no solo a ella", cerró.

